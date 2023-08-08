"Все по райдеру": Козловский с синяком под глазом показал свой блиндаж

Виталий Козловский уже полностью влился в службу ВСУ.

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Виталий Козловский показал свежее фото со службы в ВСУ / коллаж: Главред, фото: .instagram.com/vkozlovsky_music

В июне украинский певец Виталий Козловский получил повестку. Он прошел медицинскую комиссию, военную подготовку, принял присягу и уже отправился по распределению.

По понятным причинам свое местонахождение поклонникам артист не открывает. Впрочем, это не мешает ему намекать, что он не сидит в тылу, а отправился на передовую.

Своими военными буднями Козловский делится на странице в Instagram. Сегодня он опубликовал снимок блиндажа, в котором ему по долгу службы пришлось находиться. На не самые комфортные условия Виталий реагирует с юмором, и отмечает, что там "все по райдеру".

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Также певец показал свое свежее сэлфи. Как отмечают многие поклонники его таланта, после вступления в ВСУ даже взгляд Козловского изменился. На снимке он лежит в блиндаже и улыбается в камеру. На щеке, чуть ниже глаза, красуется то ли синяк, то ли пятно от пыли.

Виталий Козловский показал свежее фото со службы в ВСУ / коллаж: Главред, фото: .instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловскй показал, как его обрили на военной подготовке - певец лишился фирменной бородки, которая долгое время была отличительной чертой его сценического образа.

Также стало известно, где проходит службу Виталий Козловский - о назначении на военную подготовку сообщил его сослуживец, который также похвалил артиста за то, что тот держит слово.

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