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"Не надо впадать в агрессию": Билык высказалась про языковой скандал с Сердючкой

Анна Подгорная
22 июня 2025, 21:18
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Ирина Билык поделилась личными переживаниями, и обратилась к Андрею Данилко.
Ирина Билык, Андрей Данилко
Андрей Данилко сейчас - Ирина Былик обратилась к артисту / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/v_serduchka

Кратко:

  • Песни Верки Сердючки на русском языке втянули Андрея Данилко в скандал
  • Ирина Билык, как подруга артиста, дала ему совет

Украинский певец Андрей Данилко попал в скандал: 13 июня в Киеве он в образе Верки Сердючки исполнял во время концерты песни на русском языке, чем вызвал общественное негодование.

Ирина Билык за кулисами музыкального фестиваля Music Box Fest дала комментарий Новини.Live по этому поводу. Певица не стала критиковать Данилко, так как он является ее близким другом. Вместо этого она дала ему совет: пережить хейт и взяться за перевод своих русскоязычных хитов на украинский.

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"Я просто хочу пожелать Андрею, он мой друг. Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше пойдет. Я говорю это, потому что знаю на своем примере. И это будет круто", - говорит артистка.

Ирина Билык
Андрей Данилко сейчас - Ирина Былик обратилась к артисту / t.me/novynylive

При этом Ирина Билык отметила, что ей и самой было непросто в психологическом плане обращаться к переводам и выходит на сцену с новыми версиями известных треков. Но, убеждена артистка, результат стоит того.

"Мне было трудно переводить песни, у меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас - "Ми будем разом, я знаю". Но мне снова нравятся эти слова. Я уже почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", - поделилась звезда.

Верка Сердючка с командой
Верка Сердючка с командой / instagram.com/v_serduchka

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Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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