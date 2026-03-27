"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

Евгений Кот признался, что ему назначили транквилизаторы и антидепрессанты, однако ощутимого результата это не дало.

коллаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Известный украинский хореограф Евгений Кот впервые поделился личной историей о сложном периоде в своей жизни, связанном с употреблением алкоголя. Об этом Кот рассказал в проекте "Кейс".

По словам артиста, это произошло более шести лет назад: в период подготовки к участию в танцевальном проекте вместе с Ксенией Мишиной. Тогда он испытывал сильное психологическое давление, которое сопровождалось паническими атаками.

Кот признался, что в тот период ему назначили транквилизаторы и антидепрессанты, однако ощутимого результата это не дало. В поисках облегчения он начал употреблять алкоголь - доходило до двух бутылок вина перед сном. Со временем состояние только ухудшилось: тревожность усилилась, и ему стало сложно даже выходить из дома.

Хореограф также отметил, что в какой-то момент задумывался отказаться от участия в проекте из-за своего состояния.

"Меня посадили на транквилизаторы и антидепрессанты. Это ни х... не дало. Это на тот момент, когда ты пьешь, тебе дает результат. Как только сходишь – задница в три раза хуже. Я закончил курс и начал пить. Я месяц пил, хотя вообще с алкоголем не дружу. Вечером бутылочку или полторы-две вина перед сном. И я уже потом не мог выйти из дома – у меня были панические атаки", – вспомнил Кот.

Переломным моментом стало обращение к специалисту. По словам Кота, работа с психологом помогла ему восстановиться и вернуть уверенность в себе.

Сейчас артист ведёт более сбалансированный образ жизни: уделяет время семье и активно занимается спортом. Именно это, по его словам, помогает ему сохранять внутреннюю энергию и стабильность.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Евгений Кот Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.

