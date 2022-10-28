"Не хотел иметь отношения к этому": в РФ рассказали, как Андрея Малахова заставляют говорить о войне

Андрей Малахов / скриншот

Российский шоумен, некий Рустам Солнцев неожиданно "сдал" популярного российского телеведущего Андрея Малахова.

Как сообщает vk.smi.ru, в своем шоу, мужчина прокомментировал тот факт, что Малахов стал во время своих программ говорить о войне, которую Россия развязала против Украины. По словам Солнцева, Малахов не может самостоятельно выбирать тему для обсуждения в студии.

"Тему малахову навязывают продюсеры", - сообщил он.

"Малахову навязали темы, он не хотел их. Был в страшном раздрае, дико переживал, не хотел иметь никакого отношения к этому", - заявил шоумен. По словам Рустама, у телеведущего есть собственные программы, где он искренне говорит о том, что его больше всего беспокоит.

Напомним, ранее телеведущего Андрея Малахова заметили в российской глубинке в обычном хозяйственном магазине.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором он зашел магазин за мылом.

"Холуй", - подписал видео Малахов.

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