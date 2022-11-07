"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

Маша Ефросинина. Фото Instagram

Маша Ефросинина написала новый пост на своей странице в Instagram, где поделилась личными переживаниями.

В частности, Ефросинина написала, что ей и страшно, и радостно, от того, насколько много перемен она сейчас ощущает в себе. "И страшно, и радостно - более живой и настолько честной с собой я не была никогда", - говорит она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина резко ответила российскому пропагандисту Соловьеву, который выдал о ней очередную гнусную порцию вранья.

Нечто Соловьев, который по какой-то случайности считается мужчиной, 2 ноября "выкатил" пост, где оклеветал Машу Ефросинину и ее семью.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал недочеловек Соловьев.

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