УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

7 ноября 2022, 22:29

Маша Ефросинина описала важные изменения, которые происходят в ее жизни.

Маша Ефросинина. Фото Instagram

Маша Ефросинина написала новый пост на своей странице в Instagram, где поделилась личными переживаниями.

В частности, Ефросинина написала, что ей и страшно, и радостно, от того, насколько много перемен она сейчас ощущает в себе. "И страшно, и радостно - более живой и настолько честной с собой я не была никогда", - говорит она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина резко ответила российскому пропагандисту Соловьеву, который выдал о ней очередную гнусную порцию вранья.

Нечто Соловьев, который по какой-то случайности считается мужчиной, 2 ноября "выкатил" пост, где оклеветал Машу Ефросинину и ее семью.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал недочеловек Соловьев.

Вас также может заинтересовать:

Маша Ефросинина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

Реклама
21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

20:10

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

20:08

"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмениеВидео

20:01

У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с МосквойВидео

19:59

Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

19:46

"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФВидео

19:21

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

Реклама
19:20

Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на ХерсонщинеВидео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и БасковеВидео

19:12

Нельзя все списывать на войнумнение

19:08

Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

19:02

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

19:01

В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La RepubblicaВидео

18:59

Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решениеВидео

18:59

ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

18:57

В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

18:34

Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклонВидео

18:22

"Давайте вместе пожарим шашлыки": Лукашенко сделал циничное заявление о "помощи" украинцамВидео

18:15

Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноябряВидео

18:15

"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурмаВидео

18:10

Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантовВидео

18:05

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

17:39

Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

17:36

"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборыВидео

17:26

Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террорВидео

17:13

Предательница Cедокова спела песню "ВиаГры" и показала, как "тащится" ее молодой мужВидео

16:45

"Папа, я верю в тебя. Все переживем": Тополя показал трогательный рисунок своих детейВидео

Реклама
16:45

Еда для богачей: цены на гречку и яйца в Украине стали одинаковымиВидео

16:43

Умер создатель группы Ласковый май и автор песни Белые розы

16:42

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

16:41

Раскол в верхушке армии: в РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и КадыровымВидео

16:40

В Украине рухнули цены на яйцаВидео

16:33

"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствахФото

16:12

В Кремле смирились с потерей Херсона: озвучены две версии "отступления"Видео

16:06

Назревает скандал: Тина Кароль обиделась, что не стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023

15:49

Почему воду после варки яиц никогда нельзя выливать: 5 секретов, которые удивят каждогоВидео

15:48

"Зачем говорить с трупом": Арестович разложил по полочкам тему с переговорамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять