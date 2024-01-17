Не был верен изначально: у мужа Заворотнюк новый роман

Блогер цинично говорит, что Чернышов просто "ждет ухода Заворотнюк".

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев даже якобы не встречали вместе этот новый год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что муж онкобольной артистки Анастасии Заворотнюк, строит новые отношения и новую любовь.

По информации Экспресс-газеты, об этом заявил российский блогер Антон Суворкин. По его словам, у супруга артистки появилась другая женщина, ради которой он даже пренебрег давней традицией, встретив Новый год вдали от семьи. Дескать, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев находятся на грани развода.

"Давайте поговорим на тему: "Больные женщины никому не нужны". Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не был ей верен. И по слухам, брак сейчас ее трещит по швам. По источникам, муж и Заворотнюк находятся на грани развода. У Насти сложнейшая онкология, опухоль… Она не показывается, потому что на себя не похожа, это трагедия для Насти Заворотнюк", - говорит он.

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И тут же добавляет, что, видимо, Петр Чернышев не выдержал. Слухи также говорят, что он пропустил в этом году новогоднее застолье. То есть он не встречал Новый год с семьей.

"И вот появилась теория о том, что у него начался роман, поэтому у него очень плохие отношения со старшими детьми Насти. Но также подозревают, что Петр не был верен изначально… Получается, он ждет ее ухода и потом пустится во все тяжкие", — смело заявил блогер.

Напомним, ранее в интернете появилось видео младшей дочерионкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк - Милы. Актриса уже около 5 лет болеет раком головного мозга и совсем не появляется на публике, как и ее младшая дочь, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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