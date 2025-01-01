"Не бойтесь рисковать": Рамина Эсхакзай засветила своего нового бойфренда

Рамина Эсхакзай отдохнула в горах вместе со своим возлюбленным.

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Рамина Эсхакзай отправилась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Рамина Эсхакзай

Кратко:

Рамина Эсхакзай показалась с бойфрендом

Ведущая отлично провела с ним время в горах

Украинская известная ведущая Рамина Эсхакзай показала, как провела время в горах.

На своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в объятиях своего нового возлюбленного.

видео дня

Как оказалось, пара побывала в горах, но звезда не оставила геолокацию.

"С Новым годом, дорогие. Желаю, чтобы ваши люди были рядом. Каждой женщине – дождаться своего защитника и побыть наедине, наслаждаясь друг другом. Кто сейчас одинок – не бойтесь рисковать, можете внезапно стать счастливее", – отметила Рамина.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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