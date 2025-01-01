"Не бойтесь рисковать": Рамина Эсхакзай засветила своего нового бойфренда

Кратко:
- Рамина Эсхакзай показалась с бойфрендом
- Ведущая отлично провела с ним время в горах
Украинская известная ведущая Рамина Эсхакзай показала, как провела время в горах.
На своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в объятиях своего нового возлюбленного.
Как оказалось, пара побывала в горах, но звезда не оставила геолокацию.
"С Новым годом, дорогие. Желаю, чтобы ваши люди были рядом. Каждой женщине – дождаться своего защитника и побыть наедине, наслаждаясь друг другом. Кто сейчас одинок – не бойтесь рисковать, можете внезапно стать счастливее", – отметила Рамина.
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А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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Кто такая Рамина Эсхакзай?
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
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