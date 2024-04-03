Александр руководил точкой Domino Pizza на улице Федосьино в Москве. В прошлом году сеть пиццерии выкупили российский рэпер Тимати, который готов взять оружие в руки и поехать вместе с российскими оккупантами убивать украинцев, и Антон Пинский.
23-летнего Александра нашли мертвым в подсобке пиццерии с синяками на голове. Повар пиццерии спустился в подсобку и обнаружил тело, экстренные службы при осмотре заметили у парня гематомы на голове, сообщает росСМИ SHOT.
Также рядом с телом лежал прозрачный пакет с неизвестным веществом. Предварительно заключили, что Александр скончался от передозировки запрещенными препаратами.
Отметим, рэпер-путинист и ресторатор вложили в ребрендинг заведений 400 миллионов рублей.
Кто такой Тимати?
Тимати (Тимур Юнусов) — российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Тимати - последние новости по теме
Добавим, ранее в террористической России заморозили все счета продюсерского музыкального лейбла Black Star, с которым сотрудничал Тимати.
А также российский рэпер Моргенштерн записал видео со своим продюсером Славой Мэрлоу, и раскрыл ужасную тайну клипа с Тимати.
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