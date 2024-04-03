23-летний директор Domino Pizza, которой владеет российский рэпер Тимати, найден мертвым.

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Директора пиццерии Тимати нашли мертвым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timatiofficial/

Александр руководил точкой Domino Pizza на улице Федосьино в Москве. В прошлом году сеть пиццерии выкупили российский рэпер Тимати, который готов взять оружие в руки и поехать вместе с российскими оккупантами убивать украинцев, и Антон Пинский.

23-летнего Александра нашли мертвым в подсобке пиццерии с синяками на голове. Повар пиццерии спустился в подсобку и обнаружил тело, экстренные службы при осмотре заметили у парня гематомы на голове, сообщает росСМИ SHOT.

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Также рядом с телом лежал прозрачный пакет с неизвестным веществом. Предварительно заключили, что Александр скончался от передозировки запрещенными препаратами.

Отметим, рэпер-путинист и ресторатор вложили в ребрендинг заведений 400 миллионов рублей.

Кто такой Тимати? Тимати (Тимур Юнусов) — российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Добавим, ранее в террористической России заморозили все счета продюсерского музыкального лейбла Black Star, с которым сотрудничал Тимати.

А также российский рэпер Моргенштерн записал видео со своим продюсером Славой Мэрлоу, и раскрыл ужасную тайну клипа с Тимати.

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