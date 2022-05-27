Наргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"

Наргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа / скриншот

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который критикует звезд покинувших РФ после начала войны в Украине, теперь набросился на певицу Наргиз и Макса Барских.

Ранее певица выступила против войны, а Макс и вовсе вступил в ряды ВСУ. Украинского певца, которого боготворили в РФ, теперь Пригожин считает предателем, пишут росСМИ.

"Когда он, будучи гражданином другого государства, выгребает отсюда деньги, кидает людей и восемь лет приезжает в эту страну — хавает, хавает, хавает, а потом плюет… Вот эти люди мне не понятны… Для меня эти люди всегда были и останутся проститутками! Для меня такие люди проститутки!", - негодует Пригожин.

По поводу Наргиз продюсер заявил:

Читайте такжеМакс Барских разнес россиян за концерт в "Лужниках" и обьяснил, почему они навсегда останутся рабами"Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?", - жалуется Пригожин.

Отметим, что певица узбекского происхождения Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово, москва. Там ей выдали уведомление о запрете на посещение россии на 50 лет, до 2072 года. За пересечение границы в дальнейшем ее будет ожидать уголовная ответственность.

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