Известную рок-певицу задержали в Москве за поддержку Украины - ее ждет депортация

Наргиз Закировой запретили въезд в россию из-за поддержки Украины в войне с рф / instagram.com/nargizzakirova_official

Певица узбекского происхождения Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово, москва. Там ей выдали уведомление о запрете на посещение россии на 50 лет, до 2072 года. За пересечение границы в дальнейшем ее будет ожидать уголовная ответственность.

Информация о задержании появилась в узбекских СМИ, затем - подтверждена адвокатом артистки. Он также подчеркнул, что Закирова не находится под стражей.

Адвокат заявил, что причиной для запрета послужило несогласие певицы с "спецоперацией". "У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", - сообщает он.

Вероятно, Наргиз Закирова была депортирована обратно в Узбекистан, а затем отправится США, гражданкой которого является.

Наргиз Закирова известная своей неоднозначной гражданской позицией. Ранее она поддерживала политику путина относительно аннексии Крыма, в 2017 году ей запретили въезд в Украину из-за выступлений на оккупированном полуострове.

Однако, была замечена в русофобии. С началом полномасштабной войны в Украине Закирова не раз выражала свою антивоенную позицию в социальных сетях, а также выступала с критикой действующих властей рф.

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