Наоми Кэмпбелл показала редкое фото дочери от суррогатной мамы

"Черная пантера" Наоми Кэмпбэлл сделала редкий выход в свет и не одна.

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Наоми Кэпбелл надела золотое платье для празднования / Instagram/naomi

52-летняя супер модель Наоми Кэмпбелл, которая известна своими скандалами, проблемами с законом и романами, вынесла в свет свою маленькую дочь.

Появление Кэмпбэлл на публике вместе с ребенком - редкость. Поэтому звездная мама и маленькая девочка попали в объективы камер незамедлительно.

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Отметим, что Кэмпбелл стала мамой в 2021-м году. И это был ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни.

Наоми Кэмпбэлл показала свою крошку широкой публике / Скриншот видео

В этот раз Кэмпбэлл появилась на публике в золотом сияющем платье и в таком же цвете была одета ее дочь. Модель осторожно несла девочку на руках, немного прикрывая от назойливых вспышек фотокамер. Кстати, праздник был посвящен модели - она праздновала свой день рождения.

Наоми Кэмпбэлл вышла в свет с дочерью / Скриншот видео

Наоми воспитывает дочь, вероятно, от суррогатной матери. Кто стал отцом малышки - не известно. Сама модель не знает своего биологического отца, и пообещала матери, что никогда не будет искать контакта с этим человеком.

Напомним, ранее модель уже делалась снимками своей дочери. Тогда фото также вызвало фурор.

Еще раньше, Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.

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