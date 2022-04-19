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"На трезубец, как шампур, двуглавого орла!": Коля Серга написал новых хит о русских Ваньках

19 апреля 2022, 10:47

В песне он традиционно высмеял российских солдат, напомнив, что Украина обязательно победит.

Коля Серга написал новых хит о русских Ваньках / скриншот

Поэт, музыкант и телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в ЗСУ в Одессе, записал новый хит. Посветил он его войне в Украине.

"Говорят, что лучше всего интуиция развита у крыс. Именно поэтому Скобееву зацепила эта песня настолько, что она ее показала в своём шоу с комментарием "Посмотрите, какая у украинцев больная фантазия". Но в душе (или там, где должна быть душа) она понимает, что это не фантазия, а пророчество. Ведь, украинцы потомки мольфаров и умеют видеть будущее раньше, чем остальные. Даже если это будущее россии", - написал Николай в подписи к видео.

В песне он традиционно высмеял российских солдат, напомнив, что Украина обязательно победит.

"Русский ванька топчет землю нашу в грязных сапогах. Выбирает, где удобней сбросить тело навсегда. Пулька ваньке нос укусит, ванька сляжет по пути, чтоб роскошною пшеницей через время прорасти…"

"…вынесем орду! На трезубец, как шампур, двуглавого орла! Чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла!".

Напомним, ранее Коля Серга в песне жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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война в Украине Коля Серга
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