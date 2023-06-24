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На России захейтили Собчак за фото в вышиванке

Алена Кюпели
24 июня 2023, 00:44 обновлено 24 июня, 00:51
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Ксения Собчак выгуляла украинскую вышиванку еще 10 лет назад. Однако эту "выходку" ей вспоминают до сих пор.
Ксения Собчак
Ксения Собчак до сих пор оправдывается за вышиванку/ соцсети

Российская журналистка Ксения Собчак до сих пор оправдывается за свою "выходку". Так, ей приходится пояснять, почему она надела украинскую вышиванку 10 лет назад.

По информации Стархит, 10 лет назад она снималась в каком-то проекте и поэтому ей пришлось надеть украинский национальный костюм.

"Я в украинской одежде делаю репортаж в разгар Майдана вместе, кстати, с Антоном Красовским, о метаморфозах которого тогда еще ничто не предвещало. Формат такой был у материала, понимаете? Фор-мат! Мы везде ходили и переодевались. Делали выпуск про магов, но это не значит, что мы стали частью секты", — объяснилась она в шоу на Youtube-канале "Осторожно: Собчак".

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Напомним, ранее на Собчак с оскорблениями набросился жалкий пропагандист и преступник Владимир Соловьев. Человек, который опустился на самое дно и захлебывается своей же желчью, наполненной страхом Соловьев, похоже ненавидит уже все живое, а не только Украину.

Российская журналистка Ксения Собчак, которая умело прикидывается пацифисткой, но при этом не осуждает нападение путинского террористического режима на Украину, решила высказаться по поводу утренней атаки беспилотников на Москву.

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Ксения Собчак
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