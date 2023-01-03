На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

Певца начали гнобить в террористическом государстве Россия.

Меладзе / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Артиста и певца грузинского происхождения Валерия Меладзе в России потребовали лишить всех званий.

Все случилось из-за того, что на закрытой вечеринке в Дубае, Валерий Меладзе поддержал украинца, который выкрикнул "Слава Украине". Артист ответил "Героям Слава", - поддержав таким образом Украину в жестоком противостоянии России.

Стало известно, что в Генпрокуратуру поступили обращения с требованиями не пускать Валерия Меладзе в Россию, запретить его песни, лишить всех званий и присвоить статус иноагента.

Напомним, ранее известный российский поп-певец Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.

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