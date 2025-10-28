"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателю

Супруга предателя Джигана Оксана Самойлова начала флиртовать с другим прямо в зале суда.

Оксана Самойлова разводится с Джиганом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Ранее стало известно, что известная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины репером Джиганом, который поддерживает террористическое вторжение РФ. Сегодня состоялось первое судебное заседание по их бракоразводному процессу, на котором Самойлова унизила своего бывшего мужа, сообщают росСМИ.

Оксана появилась в суде роскошном наряде полностью черного цвета. Блогерша прятала глаза за солнечными очками, не скрывала своего хорошего настроения. Более того, она начала флиртовать с присутствующим журналистом и радостно принимала его комплименты.

"Ну вы сегодня шикарно выглядите!", — признался мужчина.

Оксана Самойлова и Джиган на свадьбе / скриншот

Самойлова рассмеялась и поблагодарила за приятные слова. Позже бывшая Джигана согласилась с его выражением, что на развод она явилась как на праздник, а на предложение поговорить отдельно уклончиво заявила, что "посмотрит".

Предварительное заседание мирового суда по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана проходит в Москве. Многодетная мать лично пришла в суд, тогда как рэпер решил не появляться и направил вместо себя представителя. На этом этапе стороны обсудят организационные детали процесса, после чего будет назначено основное заседание, где дело рассмотрят по существу. Сейчас известно, что Джиган запросил 3 месяца на примирение с Оксаной Самойловой.

Ранее Главред сообщал, что известная блогер и предпринимательница Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины рэпером Джиганом, который поддерживает террористическое вторжение РФ, забыв о своих одесских корнях.

Также пятилетний наследник одессита, который предал Украину и поддерживает террориста Путина, рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой попал в больницу. В промежутках между своими встречами, поездками и блогом, Самойлова рассказала, что их младший ребенок оказался в больнице.

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

