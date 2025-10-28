"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателю

Вы узнаете:
- Репер Джиган и Оксана Самойлова разводятся
- Блогерша начала флиртовать с другим мужчиной
Ранее стало известно, что известная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины репером Джиганом, который поддерживает террористическое вторжение РФ. Сегодня состоялось первое судебное заседание по их бракоразводному процессу, на котором Самойлова унизила своего бывшего мужа, сообщают росСМИ.
Оксана появилась в суде роскошном наряде полностью черного цвета. Блогерша прятала глаза за солнечными очками, не скрывала своего хорошего настроения. Более того, она начала флиртовать с присутствующим журналистом и радостно принимала его комплименты.
"Ну вы сегодня шикарно выглядите!", — признался мужчина.
Самойлова рассмеялась и поблагодарила за приятные слова. Позже бывшая Джигана согласилась с его выражением, что на развод она явилась как на праздник, а на предложение поговорить отдельно уклончиво заявила, что "посмотрит".
Предварительное заседание мирового суда по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана проходит в Москве. Многодетная мать лично пришла в суд, тогда как рэпер решил не появляться и направил вместо себя представителя. На этом этапе стороны обсудят организационные детали процесса, после чего будет назначено основное заседание, где дело рассмотрят по существу. Сейчас известно, что Джиган запросил 3 месяца на примирение с Оксаной Самойловой.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная блогер и предпринимательница Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины рэпером Джиганом, который поддерживает террористическое вторжение РФ, забыв о своих одесских корнях.
Также пятилетний наследник одессита, который предал Украину и поддерживает террориста Путина, рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой попал в больницу. В промежутках между своими встречами, поездками и блогом, Самойлова рассказала, что их младший ребенок оказался в больнице.
Вас может заинтересовать:
- Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали
- "В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару
- "Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь
О персоне: Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред