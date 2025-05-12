На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию

Вы узнаете:
- На открытие Евровидения 2025 произошел протест
- Как отреагировали представители Израиля
Вчера, 11 мая, в Базеле прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидения 2025, на которой случился громкий скандал.
Как стало известно, на "бирюзовую дорожку" вышли представители 37 стран-участниц, где артистам можно показывать только свои флаги, но в толпе произошли протесты с флагами Палестины.
Протестующие вышли против участия в конкурсе представительницы Израиля Юваль Рафаэль, они освистывали артистку, когда она была на дорожке.
Полиции пришлось задержать некоторых протестующих, также появились кадры, где один активист сделал жест перерезания горла в сторону делегации Израиля и плюнул в их сторону.
Eurovision reception just happened.— Tal???️l??טל (@Tal_Basically) May 11, 2025
Yuval Raphael, a Nova survivor, arrived to represent Israel,only to be met with threats and protests.
And what did she do?
Blew kisses. Waved the Israeli flag. Walked proud.
Unshakable. Badass. Inspiring.#Eurovision2025pic.twitter.com/oT0aRWhWLp
"Подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваля Рафаэль и членов израильской делегации на "Евровидении". Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, которое сделало этот жест и плюнуло в сторону членов делегации", - сообщили представители Израиля.
Смотрите видео, как прошла церемония открытия Евровидения 2025:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости по теме
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
Вас может заинтересовать:
- Как выглядит Мария Яремчук, которая отказалась от публичности
- "Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах
- "Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред