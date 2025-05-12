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На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию

Элина Чигис
12 мая 2025, 13:06
1244
Инцидент уже рассматривает полиция.
Евровидение 2025
Евровидение 2025 - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

  • На открытие Евровидения 2025 произошел протест
  • Как отреагировали представители Израиля

Вчера, 11 мая, в Базеле прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидения 2025, на которой случился громкий скандал.

Как стало известно, на "бирюзовую дорожку" вышли представители 37 стран-участниц, где артистам можно показывать только свои флаги, но в толпе произошли протесты с флагами Палестины.

Протестующие вышли против участия в конкурсе представительницы Израиля Юваль Рафаэль, они освистывали артистку, когда она была на дорожке.

Полиции пришлось задержать некоторых протестующих, также появились кадры, где один активист сделал жест перерезания горла в сторону делегации Израиля и плюнул в их сторону.

"Подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваля Рафаэль и членов израильской делегации на "Евровидении". Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, которое сделало этот жест и плюнуло в сторону членов делегации", - сообщили представители Израиля.

Евровидение, Украина на Евровидении
Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео, как прошла церемония открытия Евровидения 2025:

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Евровидение-2025 - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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