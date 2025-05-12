На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию

Инцидент уже рассматривает полиция.

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Евровидение 2025 - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

На открытие Евровидения 2025 произошел протест

Как отреагировали представители Израиля

Вчера, 11 мая, в Базеле прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидения 2025, на которой случился громкий скандал.

Как стало известно, на "бирюзовую дорожку" вышли представители 37 стран-участниц, где артистам можно показывать только свои флаги, но в толпе произошли протесты с флагами Палестины.

Протестующие вышли против участия в конкурсе представительницы Израиля Юваль Рафаэль, они освистывали артистку, когда она была на дорожке.

Полиции пришлось задержать некоторых протестующих, также появились кадры, где один активист сделал жест перерезания горла в сторону делегации Израиля и плюнул в их сторону.

Eurovision reception just happened.

Yuval Raphael, a Nova survivor, arrived to represent Israel,only to be met with threats and protests.



And what did she do?

Blew kisses. Waved the Israeli flag. Walked proud.



Unshakable. Badass. Inspiring.#Eurovision2025pic.twitter.com/oT0aRWhWLp — Tal???️l??טל (@Tal_Basically) May 11, 2025

"Подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваля Рафаэль и членов израильской делегации на "Евровидении". Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, которое сделало этот жест и плюнуло в сторону членов делегации", - сообщили представители Израиля.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео, как прошла церемония открытия Евровидения 2025:

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Евровидение-2025 - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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