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На фронте погиб один из создателей "Захара Беркута" и "Киборгов" Руслан Володин

Анна Подгорная
12 декабря 2023, 21:38
Украинское киносообщество переживает глубокую утрату.
Умер Руслан Володин
Умер Руслан Володин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/ukrainefilmagency

Фильммейкер Руслан Володин героически погиб, защищая Украину от оккупанта с оружием в руках. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей официальной странице в Facebook.

Причины смерти героя не разглашаются. Также не объявляют направление фронта, на котором работник киноиндустрии встретил свою смерть.

Меж тем известно, что Володин с первых дней полномасштабной войны принимал участие в обороне Киевщины, позже воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Имел звание лейтенанта, командовал ротой огневой поддержки.

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Руслан Володин оставил заметный след в современной украинской киноиндустрии, ведь принимал участие над созданием таких фильмов и сериалов, как "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" и др.

На смерть Руслана Володина, а также его коллег по киноиндустрии, актеров Василия Кухарского и Андрея Павленко, отреагировала легенда украинского кино и театра - актриса Ада Роговцева. "Театральное сообщество, киносообщество захлебнулись плачем. Спите спокойно, дети… Спасибо, что нас защищали. Вечная благодарная память вам. Вечная нестерпимая боль", - пишет артистка.

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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