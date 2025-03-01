"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Что сказал Бари Алибасов:
- Юрий Лоза редко мылся
- С Лозой невозможно было стоять рядом на сцене
Российский 77-летний продюсер Бари Алибасов утверждает, что музыкант Юрий Лоза очень редко мылся. Об этом он сообщил в интервью росСМИ.
По словам Алибасова, во времена гастролей группы "Интеграл", в которой они оба играли, было невозможно находиться на сцене рядом с Лозой из-за сильного неприятного запаха. Юрий якобы ходил в одежде с черными от грязи манжетами.
"Выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Манжеты черные. Весь черный. Он него несет... Он всегда стоял на расстоянии шести-десяти метров от артистов, потому что от него воняло", - утверждает продюсер.
Он добавил, что коллектив безуспешно уговаривал помыться певца, который принимал душ "один раз в три года".
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Кто такой Юрий Лоза?
Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — "Плот".
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, о чём выпустил песню "Ребята воюют" на стихи своей жены Светланы Мережковской, которая написала стихотворение "Украинской сестре" в 2015 году на тему войны на Донбассе.
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