"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Юрий Лоза во времена гастролей группы "Интеграл" якобы ходил в одежде с черными от грязи манжетами.

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Юрий Лоза в группе "Интеграл" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с NEWS.ru

Что сказал Бари Алибасов:

Юрий Лоза редко мылся

С Лозой невозможно было стоять рядом на сцене

Российский 77-летний продюсер Бари Алибасов утверждает, что музыкант Юрий Лоза очень редко мылся. Об этом он сообщил в интервью росСМИ.

По словам Алибасова, во времена гастролей группы "Интеграл", в которой они оба играли, было невозможно находиться на сцене рядом с Лозой из-за сильного неприятного запаха. Юрий якобы ходил в одежде с черными от грязи манжетами.

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"Выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Манжеты черные. Весь черный. Он него несет... Он всегда стоял на расстоянии шести-десяти метров от артистов, потому что от него воняло", - утверждает продюсер.

Он добавил, что коллектив безуспешно уговаривал помыться певца, который принимал душ "один раз в три года".

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Кто такой Юрий Лоза? Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — "Плот".

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, о чём выпустил песню "Ребята воюют" на стихи своей жены Светланы Мережковской, которая написала стихотворение "Украинской сестре" в 2015 году на тему войны на Донбассе.

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