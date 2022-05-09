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"Мы же банда?": Дурнев призвал не ссориться и похвалил неимоверное единение украинцев

9 мая 2022, 11:26

Алексей Дурнев в своей манере обратился к украинцам.

Алексей Дурнев
Алексей Дурнев ведет блог, где высмеивает реакцию россиян на санкции/ Открытые источники

Блогер и телеведущий Алексей Дурнев рассказал, как сильно он восхищается тем, что все украинцы объединились.

Соответствующим постом Дурнев поделился на своей странице в Instagram.

"Конечно, я знал, что украинцы смелые и сердечные люди, но эта проклятая война открыла у нас скрытые резервы. Мы словно достали из шкафчиков тайную мощь, чтобы разбить дрянь. Теперь с двойной страстью мы хотим жить, любить, делать крутые проекты, развивать бренд Украины и продвигать свою неньку на мировой арене. Мы поддерживаем и защищаем друг друга. Это важный виток в истории, который показывает наше неравнодушие к своему родному. Вы это ощущаете? Пожалуйста, сберегите это", - призвает Дурнев. ⠀

Он говорит, что понимает, насколько иногда хочется поссориться с прохожим из-за языка, выругаться на родственников из-за разных взглядов на ход войны, психануть на партнера, потому что он недостаточно патриот или слишком радикален.

"В эти моменты, пожалуйста, вспоминайте, насколько мы едины сейчас. Помните, как важно быть железным винтиком в механизме сопротивления. У нас у всех общая цель – дать по ж..пе оккупантам и отстоять свою волю и достоинство. Есть ли в этой задаче подпункт "ссориться со всеми друзьями, потому что они чего-то не вдупляют?". Нет. Посылайте на..р, если вам говорят "россия топ", и будьте эмпатичны с теми, кто в вашей команде", - добавляет блогер.⠀

Он также говорит, что теперь понимает бабушек, которые говорили "лишь бы не было войны". "Мы все – эта бабушка. Наше единение сейчас нужно, чтобы война быстрее закончилась и кончилась нашей победой. Будьте достойны и горды, крепко сжав руки с другими украинцами. Не разрешайте никому нас разъединить. Чувство единства – лучшая вакцина от вируса под названием "имперские замашки истукана. Мы ведь банда?" - подытоживает Алексей.

Напомним, ранее украинский ведущий Алексей Дурнев показал, чем кормят оккупантов и как выглядит их сухпайок. В своей программе Еда Дурнева он вместе с Лерой Мандзюк сравнил сухпайок ВСУ и сухпайок армии России.

viber
Алексей Дурнев
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