"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Утренняя атака дронов на Киев не обошла стороной певицу Наталью Могилевскую.

Наталья Могилевская показала в Instagram, как вражеский дрон-камикадзе пролетал сегодня над ее домом.

Она призналась, что боялась, что беспилотник упадет на дом, где она живет.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", - написала певица в подписи к видео.

Дрон над домом Натальи Могилевской / скриншот

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что четыре взрыва прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

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