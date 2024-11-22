"Мы не устаем друг от друга": Артемий Егоров поделился секретом идеального брака

Артемий Егоров поделился личным.

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Артемий Егоров рассказал об отношениях с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артемий Егоров

Популярный актер Артемий Егоров, сыгравший главную роль в новом украинском сериале "Батьківський комітет", который выйдет на телеканале 1+1 Украина в эту субботу, 23 ноября в 19:00, раскрыл секрет счастливых отношений.

В эксклюзивном комментарии ЖВЛ Представляє в Сніданку з 1+1 Егоров признался, что они с супругой Аленой Тимковой, которая старше его на 15 лет, практически никогда не расстаются, но при этом не устают друг от друга. Он также добавил, что во время полномасштабной войны их отношения стали еще более крепкими. Напомним, пара вместе уже почти 14 лет.

"Мы смотрим в одну сторону. Мы актеры и у нас есть куча всего общего и это нас держит. У нас вообще нет такого, что мы в стороне, мы вместе 24 часа в сутки и мы не устаем друг от друга. Мы всегда это ценили. А сейчас еще больше", - поделился он.

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Егоров также рассказал, как изменилось его отношение к жизни во время войны.

"У меня есть список желаний и много из этих желаний я надеюсь, что начну исполнять уже после войны. Но у нас жизнь такая, что мы можем умереть каждый день, поэтому я себе сказал, что какие-то мечты нужно исполнять сегодня", - признается актер.

Отметим, Егоров исполнил главную роль в новом украинском сериале "Батьківський комітет" об украинцах, которые противостоят принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий в Россию. Премьера сериала состоится уже в эту субботу, 23 ноября в 19:00.

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