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Муж запроданки Тодоренко заговорил о собственной смерти

Алена Кюпели
16 мая 2024, 14:07
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Влад Топалов заговорил о смерти и о том, кто будет защищать после смерти Тодоренко.
Топалов заговорил о смерти
Топалов заговорил о смерти / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина reginatodorenko

Муж предательницы-телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов неожиданно заговорил о собственной смерти.

Как пишут пропагандистские СМИ, издание Стархит, Топалова спросили, не хочет ли он завести еще одного ребенка.

Влад Топалов признался, что готов к появлению в семье еще одного ребенка.

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"Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий", — сказал он.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Топалов также пояснил, почему он хочет, чтобы родился еще один, третий мальчик.

"Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь. У нее такие рыцари будут рядом, у нее есть опора", — рассказал он.

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Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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