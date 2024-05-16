Муж запроданки Тодоренко заговорил о собственной смерти

Муж предательницы-телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов неожиданно заговорил о собственной смерти.
Как пишут пропагандистские СМИ, издание Стархит, Топалова спросили, не хочет ли он завести еще одного ребенка.
Влад Топалов признался, что готов к появлению в семье еще одного ребенка.
"Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий", — сказал он.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Топалов также пояснил, почему он хочет, чтобы родился еще один, третий мальчик.
"Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь. У нее такие рыцари будут рядом, у нее есть опора", — рассказал он.
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Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.
Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.
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