Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ

Благодаря Королевой Тарзан смог вылезти из проблем, которые на него обрушились в столице РФ.

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Наташа Королева и Тарзан / скриншот

Певица Наташа Королева, которая предала родную Украину и поддержала войну Путина и убийства украинцев, давно живет в РФ и замужем за путинистом и стриптизером Тарзаном.

Сам Сергей Глушко (настоящее имя артиста - ред.) признавался, что до работы стриптизером ему пришлось поменять несколько работ, а с одной его выгнали с позором.

Как оказалось, муженек Наташи Королевой, по приезду в Москву работал охранником на стройке. Эта работа привлекла его бесплатным питанием и графиком два через два.

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"По периметру стояло несколько вагончиков. Там стояла койка армейского образца, такой же матрас и одеяло армейское. Посередине стояло несколько кирпичей и теплоэлектронагреватель", - рассказал Тарзан и заявил, что не смог выдержать такого и его визит в столицу страны-агрессора с треском провалился.

Тот, не долго думая, решил пойти в стриптизеры.

И благодаря Королевой Тарзан смог вылезти из проблем, которые на него обрушились в столице РФ.

Что говорит Тарзан о войне в Украине

Сергей Глушко (Тарзан) имеет офицерское звание. Это значит, что он попадает под частичную мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в России. Сейчас артисту 52 года. Он неоднократно открыто заявлял публике о поддержке кровожадной войны в Украине.

Также муж Наташи Королевой говорил, что и сам не против присоединиться к "спецоперации" (так россияне называют войну в Украине).

Тарзан о войне в Украине / скриншот

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