"Моя родина": украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник прилетела в Киев

Кэтрин Винник / Getty Images

Украинская актриса Кэтрин Винник, которая сыграла центральную героиню Лагерту в сериале Викинги, прибыла на историческую родину в Украину и произвела фурор.

В Канаду мигрировали еще ее родители, так что девушка больше воспитывалась в патриотическом духе, чем переживала все неурядицы в Украине со дня ее независимости.

Теперь актриса прибыла в Киев, и как она призналась, немалую роль в этом сыграла 50-тая годовщина ее родителей. Фото она опубликовала в сториз Instagram, но сейчас они уже недоступны.

"Моя Родина - Украина", - подписала она кадр с флагом Украины.

"Отмечаем 50-ю годовщину свадьбы родителей", - добавила она к снимку на Софийской площади в центре столицы.

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"Украина, ты прекрасна", - написала Кэтрин к снимку на фоне Андреевского собора.

Также, она просто снималась на Софийской площади, оставив эмоджи в виде желто-синего сердечка.

Единственная оплошность актрисы, на которую могли обратить ее поклонники, на всех фото, где она добавила геолокацию, Киев она обозначила на английском языке на русский манер - "Kiev", а не "Kyiv". Этот скандальный момент на слуху уже много лет из-за того, что зарубежные страны привыкли просто переводить советские карты и названия, которые были сделаны на русском языке. МИД Украины и некоторые другие министерства активно работают над тем, чтобы на иностранных языках названия писались правильно, но все еще повально в частном порядке многие пишут неправильно.

Кто такая Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская украинка. В Канаду эмигрировали ее родители, а дедушка был сечевым стрельцом. Настоящее имя актрисы - Катерина Винницкая.

Кроме актерских талантов девушка скрывает и другие не менее интригующие - с 6 до 17 лет Кэтрин состояла в украинской скаутской организации "Пласт", а училась она в украинской школе в Торонто. У нее черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по карате.

Сейчас на счету актрисы более 40 фильмов и сериалов, в том числе и Доктор Хаус, и Викинги.