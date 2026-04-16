Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Кристина Трохимчук
16 апреля 2026, 17:20
Певец официально признал, что женат, лишь в 2023 году.
Олег Винник - жена Таюне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

  • Как начались отношения Олега Винника и Таюне
  • Почему певец скрывал свою жену

Украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, разоткровенничался о своей личной жизни в интервью Odesskiy Berlin. Артист рассказал, почему 30 лет скрывал свою жену Таюне.

Как рассказал Винник, его отношения с супругой начались еще в далекой юности. Молодая пара поженилась в раннем возрасте и уже 30 лет живет в браке.

"Мы поженились в 1993 году. То есть 33 года как супруги. Хотя до этого мы были три месяца. Ей было 19, а мне – 20", — поделился Олег.

Олег Винник и Таюне / фото: instagram.com, Таюне

Артист признался, что скрывал свою жену 30 лет из-за беспокойства о ней. Исполнитель считает, что был готов столкнуться с негативом от аудитории, но не мог допустить, чтобы под ударом оказалась Таюне или их сын.

"Я никогда не говорил, что я не женат или у меня нет детей. Нет, я просто об этом не говорил. Я всегда избегал этого. Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, желали, завидовали... Я уже закалился, а когда жену не дай Бог начнут... Так меня это раздражает. Мне просто больно, ведь не живу с ней день или два", — рассказал Винник.

Олег Винник - личная жизнь / скрин из видео: youtube.com

По словам артиста, он особенно болезненно воспринимает нападки на супругу, поэтому до 2023 года не подтверждал свое семейное положение. Артист уверен, что фундамент их отношений — это общие интересы и творческое партнерство. Постоянная совместная работа, общая сфера деятельности и одинаковое чувство юмора помогают им проводить вместе почти все время и сохранять при этом полную гармонию.

Олег Винник / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что популярная актриса Наталка Денисенко рассказала подписчикам, как ее семья пережила атаку на Киев. После ночного обстрела баллистикой и дронами, один из которых пришелся на соседний ЖК, артистка поделилась состоянием своего сына.

Также на церемонии YUNA ведущая Лера Мандзюк жестко подколола Тину Кароль, которая много лет не посещала это мероприятие. Стоя на одной сцене с артисткой, комикесса иронично высказалась о ее возрасте и получила мощный ответ от исполнительницы.

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Винник новости шоу бизнеса
