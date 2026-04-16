Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Певец официально признал, что женат, лишь в 2023 году.

https://stars.glavred.info/molchal-30-let-oleg-vinnik-priznalsya-pochemu-skryval-zhenu-10757210.html Ссылка скопирована

Олег Винник - жена Таюне

Вы узнаете:

Украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, разоткровенничался о своей личной жизни в интервью Odesskiy Berlin. Артист рассказал, почему 30 лет скрывал свою жену Таюне.

Как рассказал Винник, его отношения с супругой начались еще в далекой юности. Молодая пара поженилась в раннем возрасте и уже 30 лет живет в браке.

видео дня

"Мы поженились в 1993 году. То есть 33 года как супруги. Хотя до этого мы были три месяца. Ей было 19, а мне – 20", — поделился Олег.

Олег Винник и Таюне / фото: instagram.com, Таюне

Артист признался, что скрывал свою жену 30 лет из-за беспокойства о ней. Исполнитель считает, что был готов столкнуться с негативом от аудитории, но не мог допустить, чтобы под ударом оказалась Таюне или их сын.

"Я никогда не говорил, что я не женат или у меня нет детей. Нет, я просто об этом не говорил. Я всегда избегал этого. Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, желали, завидовали... Я уже закалился, а когда жену не дай Бог начнут... Так меня это раздражает. Мне просто больно, ведь не живу с ней день или два", — рассказал Винник.

Олег Винник - личная жизнь / скрин из видео: youtube.com

По словам артиста, он особенно болезненно воспринимает нападки на супругу, поэтому до 2023 года не подтверждал свое семейное положение. Артист уверен, что фундамент их отношений — это общие интересы и творческое партнерство. Постоянная совместная работа, общая сфера деятельности и одинаковое чувство юмора помогают им проводить вместе почти все время и сохранять при этом полную гармонию.

Олег Винник / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред