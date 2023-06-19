Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

Певица Яна Соломко настолько уверена в своей правоте, что даже имеет совесть огрызаться.

https://stars.glavred.info/mne-nechego-styditsya-solomko-zagnobili-v-seti-no-zaprodanka-otvetila-kazhdomu-10479265.html Ссылка скопирована

Яна Соломко считает, что "любовь победит" / Instagram/yana.solo

Предательницу Яну Соломко забросали гневными комментариями, но запроданка ответила каждому

Пародия на певицу и на человека, некогда украинка Яна Соломко, которая также в свое время боролась за сердце холостяка Макса Чмерковского, продолжает выступать в террористической России. Более того, она больше не молчит, а отвечает ядом на каждый комментарий в Instagram, где ее пытаются вразумить относительно ее предательской позиции касательно Украины.

Так, в своем Instagram, Соломко опубликовала фото себя любимой, видимо в Москве, и нарвалась на гневные комментарии своих земляков. Точнее даже, если полистать страницу Соломко, то там невозможно увидеть ни одного положительного комментария.

видео дня

"Спасибо всем за поддержку. Спасибо, что вы со мной! Любовь победит все…", - написала она.

Ну и пользователи не выдержали.

А Соломко, как видите, не стыдно... / Скриншот Instagram/yana.solo

Но предательницу это не останавливает. Она видимо настолько свободна от отсутствия концертов, что для каждого комментатора находит ответ. Язвительный и противный, как и она сама.

Яна Соломко, она же Соянна теперь звезда на России / Скриншот/Instagram/yana.solo

У Соянны много свободного времени от концертов в России / Скриншот/Instagram/yana.solo

Занять свободное время певицы можно тут >>>>

Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

Вас также может заинтересовать: