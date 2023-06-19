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Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

Алена Кюпели
19 июня 2023, 22:58 обновлено 19 июня, 23:41
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Певица Яна Соломко настолько уверена в своей правоте, что даже имеет совесть огрызаться.
Яна Соломко считает, что
Яна Соломко считает, что "любовь победит" / Instagram/yana.solo

Предательницу Яну Соломко забросали гневными комментариями, но запроданка ответила каждому

Пародия на певицу и на человека, некогда украинка Яна Соломко, которая также в свое время боролась за сердце холостяка Макса Чмерковского, продолжает выступать в террористической России. Более того, она больше не молчит, а отвечает ядом на каждый комментарий в Instagram, где ее пытаются вразумить относительно ее предательской позиции касательно Украины.

Так, в своем Instagram, Соломко опубликовала фото себя любимой, видимо в Москве, и нарвалась на гневные комментарии своих земляков. Точнее даже, если полистать страницу Соломко, то там невозможно увидеть ни одного положительного комментария.

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"Спасибо всем за поддержку. Спасибо, что вы со мной! Любовь победит все…", - написала она.

Ну и пользователи не выдержали.

А Соломко, как видите, не стыдно...
А Соломко, как видите, не стыдно... / Скриншот Instagram/yana.solo

Но предательницу это не останавливает. Она видимо настолько свободна от отсутствия концертов, что для каждого комментатора находит ответ. Язвительный и противный, как и она сама.

Яна Соломко, она же Соянна теперь звезда на России
Яна Соломко, она же Соянна теперь звезда на России / Скриншот/Instagram/yana.solo
У Соянны много свободного времени от концертов в России
У Соянны много свободного времени от концертов в России / Скриншот/Instagram/yana.solo

Занять свободное время певицы можно тут >>>>

Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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