Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

Предательницу Яну Соломко забросали гневными комментариями, но запроданка ответила каждому
Пародия на певицу и на человека, некогда украинка Яна Соломко, которая также в свое время боролась за сердце холостяка Макса Чмерковского, продолжает выступать в террористической России. Более того, она больше не молчит, а отвечает ядом на каждый комментарий в Instagram, где ее пытаются вразумить относительно ее предательской позиции касательно Украины.
Так, в своем Instagram, Соломко опубликовала фото себя любимой, видимо в Москве, и нарвалась на гневные комментарии своих земляков. Точнее даже, если полистать страницу Соломко, то там невозможно увидеть ни одного положительного комментария.
"Спасибо всем за поддержку. Спасибо, что вы со мной! Любовь победит все…", - написала она.
Ну и пользователи не выдержали.
Но предательницу это не останавливает. Она видимо настолько свободна от отсутствия концертов, что для каждого комментатора находит ответ. Язвительный и противный, как и она сама.
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Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.
Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.
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