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"Мне не нужно много одежды, хочу смарт гардероб": стилист Зеленской рассказала о работе с первой леди

Алена Кюпели
26 августа 2023, 11:15 обновлено 26 августа, 11:20
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Елена Зеленская
Елена Зеленская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official, t.me/FirstLadyOfUkraine

Дизайнер Наталья Каменская, которая отвечает за образы первой леди Елены Зеленской, рассказала о том, как первая леди выбирает гардероб и во что предпочитает одеваться.

Как рассказала она изданию Elle, до дизайнера, у Зеленской уже был выбран собственный стиль, в центре которого ориентир на украинских дизайнеров. "Первая леди рассказывает не только об образовании, культуре, социальных проблемах, но и об украинском дизайне. Она общается с миром через свои образы", - рассказывает Каменская.

"Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб: всего несколько рейлов одежды и десять пар обуви. И я была искренне удивлена такой позицией. Помню, как она сказала: "Мне не нужно много одежды. Я не хочу каждый день выходить в новом. Я, напротив, хочу смартгардероб, где вещи удачно сочетаются между собой. Мне носить одно и то же, в этом тоже современность". У нее был очень системный подход. С этого времени мы начали формировать гардероб, не раздувая его. Моя главная задача – сделать метчинг. Я разобрала весь гардероб Елены, чтобы понять, что мы можем носить, чего нам не хватает, чтобы разнообразить стиль, как выйти на больше вариантов стилизации, скажем, одного и того же костюма", - рассказывает она.

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Елена Зеленская имеет скромный гардероб
Елена Зеленская имеет скромный гардероб / Фото Elle

Каменская делится, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, развитие гардероба Зеленской было поставлено на паузу.

"Было принято решение, что мы не шьем ничего нового, а работаем с тем, что у нас есть. Мы миксовали вещи из довоенного гардероба. Так продолжалось некоторое время. Но в июле прошлым летом первая леди должна была отправиться с визитом в США и выступать в Конгрессе. Естественно, она не могла туда пойти в джинсах и кедах", - рассказывает она.

Дизайнер также подчеркивает, что у первой леди с президентом очень разные роли, поэтому военная форма или футболка цвета хаки это вполне понятный образ для главнокомандующего страны, в которой идет война. "Любые переговоры, которые сегодня ведет наш президент по поводу войны, — это военная история. Первая же леди общается с миром несколько иным образом. Мы отдавали себе отчет, что она станет первой женой иностранного лидера, которая выступит в Конгрессе. Конечно, ее образ должен усиливать ее месседжи: "Да, у нас война, но в Украине осталось много людей, которые продолжают работать, волонтерить, наконец, жить жизнь". Плюс такие выходы – это еще и заявление мира о талантливых украинских дизайнерах. Это все также поддержка индустрии: Елена Владимировна вышла в свет в костюме – запрос на этот бренд вырос", - поясняет Каменская.

Елена Зеленская отказалась от ярких образов из-за войны
Елена Зеленская отказалась от ярких образов из-за войны / Фото ELLE

Также по словам стилиста, сегодня Зеленская и Каменская отказались от ярких цветов и смелых экспериментов."Мы выбрали лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой гаммой. Но все равно это образ, подчеркивающий силу Елены Владимировны, ее ум, интеллигентность, культуру и независимость", - добавляет она.

Что касается повседневной жизни, то Зеленская одевается очень свободно, любит оверсайз, но всегда открыта для экспериментов. "Мы ждем победы, чтобы наконец-то начать воплощать наши смелые замыслы", - подытоживает она.

Напомним,

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