Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедом

Артист очень сильно постарел, а также осунулся. Невооруженным глазом видно, как сильно он изменился.

Сваты 7 сезон / 1+1

Российский актер Николай Добрынин, который сыграл роль разгильдяя Митяя в популярном украинском сериале "Сваты", сильно изменился.

В частности, как пишет УНИАН, артист буквально превратился в седого и потрепанного деда. Издание отмечает, что Добрынин один из немногих актеров сериала промолчал о том, что Россия начала полномасштабную войну в Украине.

В одном из своих интервью от 2014 года упомянул, что связан с Украиной. "У меня в Таганроге уже никого не осталось. Кстати, мой брат, солист Большого театра, родился в Украине, у него даже фамилия другая - Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями".

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Митяй из "Сватов" / Instagram

Тогда же Добрынин рассказал, что в 2009 году он приобрел в Украине земельный участок, чтобы построить дом. Что с этим участком сейчас - неизвестно.

Напомним, ранее легендарный украинский актер и кинозвезда Алексей Горбунов в интервью YouTube-каналу "И грянул грэм" сказал, что те немногие российские артисты, которые выступили против развязанными Путиным войны против Украины, заслуживают самых лестных слов за смелость.

"Диму Назарова я очень хорошо знаю, потому что я с ним много снимался. Я много его стихов слушаю, которые он исполняет под гитару. И с Хабенским я снимался. Но меня 9 лет нет в России, я слежу за ними очень поверхностно. Учитывая то, что уже почти год мы живем в этом кошмаре, в этой жести, к которой никак никто не может привыкнуть, со страданиями близких людей, понятно, что мое сердце разбито этими бомбами и этой войной", − сказал артист.

По его мнению, в очередной раз повторилась ситуация, когда старики (Путину, напомним, 70 лет) развязали войну на которой придется умирать молодым.

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