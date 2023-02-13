Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедом

Российский актер Николай Добрынин, который сыграл роль разгильдяя Митяя в популярном украинском сериале "Сваты", сильно изменился.
В частности, как пишет УНИАН, артист буквально превратился в седого и потрепанного деда. Издание отмечает, что Добрынин один из немногих актеров сериала промолчал о том, что Россия начала полномасштабную войну в Украине.
В одном из своих интервью от 2014 года упомянул, что связан с Украиной. "У меня в Таганроге уже никого не осталось. Кстати, мой брат, солист Большого театра, родился в Украине, у него даже фамилия другая - Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями".
Тогда же Добрынин рассказал, что в 2009 году он приобрел в Украине земельный участок, чтобы построить дом. Что с этим участком сейчас - неизвестно.
Напомним, ранее легендарный украинский актер и кинозвезда Алексей Горбунов в интервью YouTube-каналу "И грянул грэм" сказал, что те немногие российские артисты, которые выступили против развязанными Путиным войны против Украины, заслуживают самых лестных слов за смелость.
"Диму Назарова я очень хорошо знаю, потому что я с ним много снимался. Я много его стихов слушаю, которые он исполняет под гитару. И с Хабенским я снимался. Но меня 9 лет нет в России, я слежу за ними очень поверхностно. Учитывая то, что уже почти год мы живем в этом кошмаре, в этой жести, к которой никак никто не может привыкнуть, со страданиями близких людей, понятно, что мое сердце разбито этими бомбами и этой войной", − сказал артист.
По его мнению, в очередной раз повторилась ситуация, когда старики (Путину, напомним, 70 лет) развязали войну на которой придется умирать молодым.
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