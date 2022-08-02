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"Мисс Украина Вселенная" Неплях хвастается многотысячной коллекцией брендовых сумок

2 августа 2022, 15:52

Она показала даже сумку "Birkin", которая может стоить до 300 тысяч долларов.

Анна Неплях
Анна Неплях / instagram.com/neplyah/

Мисс Украина Вселення 2021 года похвасталась своей коллекцией брендовых сумок, которая составляет 31 единицу.

Коллекция состоит из Dior, Hermes, Chanel, Prada, Celine и Dolce&Gabbana, которые вместе стоят не одну тысячу долларов, написала она на своей странице в Instagram.

В ее коллекции также есть сумка Hermes Birkin, которая может стоить от 8 до 300 тысяч долларов.

'Мисс Украина Вселенная' Неплях хвастается многотысячной коллекцией брендовых сумок

Она также поделилась, что для ее сумок она создала отдельную папку.

'Мисс Украина Вселенная' Неплях хвастается многотысячной коллекцией брендовых сумок

Неплях также рассказала, что ее коллекция началась с "питоновой Баленсиаги". И опубликовала сториз, что она "За любой кипиш, кроме бедности". Видимо, "кипиш" по имени война для Неплях лучше, чем невозможность покупать брендовые сумки.

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Напомним, ранее организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях призывают организаторов международного конкурса убрать россиянку Анну Линникову из состава конкурсанток, которые будут бороться за корону самой красивой женщины мира. Украинцы считают, что россию, которая обстреливает мирные украинские города,

По мнению Неплях, которым она поделилась на своей странице в Instagram, такой шаг должен стать уроком для "невиновных" людей, страна которых развязала кровавую войну.

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