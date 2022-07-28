Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

Анна Неплях / instagram.com/neplyah/

Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях призывают организаторов международного конкурса убрать россиянку Анну Линникову из состава конкурсанток, которые будут бороться за корону самой красивой женщины мира. Украинцы считают, что россию, которая обстреливает мирные украинские города,

По мнению Неплях, которым она поделилась на своей странице в Instagram, такой шаг должен стать уроком для "невиновных" людей, страна которых развязала кровавую войну.

"Я считаю, что россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас и позволяет". им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная", – заявила Неплях.

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Напомним, ранее завершился глобальный опрос на тему "Самая красивая женщина в мире", который длился 5 месяцев и был организован журналом Nubia Magazine. В нем приняли участие 20 красивых женщин-знаменитостей из разных стран мира.

Опрос собрал в общей сложности более 1 миллиона голосов из 116 стран, при этом лидерами голосования стали Мексика, Перу, Колумбия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Аргентина, Бразилия, Алжир, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Индонезия, Сингапур, Япония, США, Испания, Южная Корея и другие.