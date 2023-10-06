Женщина везла вещей и аксессуаров на сумму в 20 000 евро.

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Ксения Поленова осталось без дорогих аксессуаров/Коллаж Главред, фото Shot, Википедия

Гражданка террористического государства Россия, мисс-Москва 2018 года Ксения Паленова попалась на контрабанде.

По информации телеграмм-канала Shot, она пыталась ввезти в Россию "запрещенку", а именно - сумку Hermes и браслет Cartier.

По данным пропагандистского телеграмм-канала, победительница конкурса "Мисс Москва — 2018" прилетела из Стамбула с люксовыми вещами на сумму 20 тысяч евро, чем превысила максимально допустимую для ввоза в Россию сумму.

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Позже какой-то источник сообщил, что жительница державы-террориста даже пыталась дать взятку таможеннику, чтобы пронести "добро" через границу. При этом девушка, предположительно, затирала названия брендов и чеки.

Кстати, свой титул она завоевала после того, как его отобрали у настоящей победительницы из-за скандала. Таким образом, Мисс Москвой она стала уже по факту дисквалификации первого места.

Напомним, ранее в социальной сети ТикТок набрал популярности ролик, звезда которого - мисс, идол красоты самопровозглашенной ДНР. Как и "республика", мисс себя провозгласила сама. Ее зовут Алина Андриевская и она считает себя королевой красоты.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

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