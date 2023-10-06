УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мисс Москва попалась на контрабанде в аэропорту

Алена Кюпели
6 октября 2023, 17:58 обновлено 6 октября, 18:06
Женщина везла вещей и аксессуаров на сумму в 20 000 евро.
1696604191-4823.jpg
Ксения Поленова осталось без дорогих аксессуаров/Коллаж Главред, фото Shot, Википедия

Гражданка террористического государства Россия, мисс-Москва 2018 года Ксения Паленова попалась на контрабанде.

По информации телеграмм-канала Shot, она пыталась ввезти в Россию "запрещенку", а именно - сумку Hermes и браслет Cartier.

По данным пропагандистского телеграмм-канала, победительница конкурса "Мисс Москва — 2018" прилетела из Стамбула с люксовыми вещами на сумму 20 тысяч евро, чем превысила максимально допустимую для ввоза в Россию сумму.

видео дня

Позже какой-то источник сообщил, что жительница державы-террориста даже пыталась дать взятку таможеннику, чтобы пронести "добро" через границу. При этом девушка, предположительно, затирала названия брендов и чеки.

Кстати, свой титул она завоевала после того, как его отобрали у настоящей победительницы из-за скандала. Таким образом, Мисс Москвой она стала уже по факту дисквалификации первого места.

Напомним, ранее в социальной сети ТикТок набрал популярности ролик, звезда которого - мисс, идол красоты самопровозглашенной ДНР. Как и "республика", мисс себя провозгласила сама. Ее зовут Алина Андриевская и она считает себя королевой красоты.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters

В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters

18:59 Украина
Гороскоп на октябрь-2023 для всех от Влада Росса: на какие знаки обрушится удача

Гороскоп на октябрь-2023 для всех от Влада Росса: на какие знаки обрушится удача

18:20 Эксклюзивы
Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака

Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака

17:23 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:10

Российские пропагандисты начинают истерично отвечать за удар по Харькову

18:59

В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters

18:58

Одни воюют, другие – ночью пьют: в Украине хотят наказывать за ночные вечеринки

18:45

"Это может вас убить": эксперт сообщила об опасных лайфхаках с отоплением

18:26

Кабачки по-корейски на зиму: безумно вкусный рецепт Евгения Клопотенко

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
18:22

В Кремле цинично отреагировали на жестокий удар РФ по гражданским в селе Гроза

18:20

Гороскоп на октябрь-2023 для всех от Влада Росса: на какие знаки обрушится удачаЭксклюзив

18:10

Помогали депутатам избежать мобилизации: ГБР разоблачило дерзкую схемуФото

18:06

Что будут делать, если в Украине долго не будет света: в МВД раскрыли планы

Реклама
17:58

Мисс Москва попалась на контрабанде в аэропорту

17:27

Что нельзя надевать 8 октября, чтобы не было беды: приметы и запреты дня

17:23

Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака

17:17

Байден планирует в ноябре встретиться с лидером Китая в США , чтобы "подружиться" - WP

17:14

"Ведет себя абсолютно правильно": Лукашенко неожиданно "прогнулся" перед Зеленским

16:55

Будет очень непросто: три знака зодиака в октябре ожидают трудности

16:53

Запрещает даже смотреть на фотографии: бывшая Илона Маска подает на него в суд из-за опеки над детьми

16:48

В какой день нельзя занимать деньги: можно остаться бедным

16:45

В ТЦК рассказали, что нельзя делать военкомам при вручении повесток

16:40

Помощь от США будет: СМИ сообщили о "плане Б" для Украины

16:29

Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

Реклама
16:18

Чем опасен лавровый лист: удивительные сведения о копеечной приправеВидео

16:12

Предательница Байрак поменяла имя и фамилию, чтобы снимать кино в террористической России

15:58

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:53

Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

15:25

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:10

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:08

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

14:59

Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на югеВидео

14:41

Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

12:55

Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

12:53

Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

12:47

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:38

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военномВидео

Реклама
12:32

Предательницу Лорак поздравили с беременностью

12:25

С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

12:20

"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

12:09

Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНРВидео

11:53

Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

11:46

Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять