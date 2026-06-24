"Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

До тюремного заключения у Михаила Ефремова не возникало серьезных финансовых трудностей.

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Михаил Ефремов проживает в съемной квартире на Патриарших прудах / коллаж: Главред, фото: t.me/strizhenovaekaterina

Кратко:

Михаил Ефремов проживает в съемной квартире на Патриарших прудах

Расходы на аренду жилья взял на себя его сын Никита Ефремов

Российский актер-путинист Михаил Ефремов вынужден жить в съемной квартире после расставания с женой Софьей Кругликовой. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на анонимного инсайдера.

"Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене и детям, которых в этом браке у Миши трое", - рассказал собеседник издания. видео дня

По информации источника, артист решил не вступать в споры из-за имущества и не претендовать на жилье, чтобы не создавать конфликтов с детьми и женщиной, которую когда-то любил.

При этом актер не переехал к своей возлюбленной Дарье Белоусовой. Как утверждает инсайдер, Михаил привык самостоятельно нести ответственность за свою жизнь и не хотел становиться для кого-либо обузой.

Сейчас, по данным издания, Михаил Ефремов проживает в квартире на Патриарших прудах. Расходы на аренду жилья, как сообщается, взял на себя его сын Никита Ефремов.

Источник также отметил, что до тюремного заключения у Михаила Ефремова не возникало серьезных финансовых трудностей. Несмотря на то что актер не отличался бережливостью и не имел привычки откладывать деньги, его доходы позволяли вести комфортный образ жизни. На протяжении многих лет он оставался одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров России. Однако после лишения свободы артист фактически потерял возможность получать основной доход от съемок в кино и телевизионных проектах.

"Вся надежда была на съемки в фильме "Кукольник", которые пока отложились", - отметил знакомый артиста.

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О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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