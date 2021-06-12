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Михаил Боярский при одном условии пообещал съесть свою шляпу

12 июня 2021, 17:55

Актер высказался о судьбе сборной России на Евро-2020 и дал необычное обещание.

Боярский пообещал, что съест свою шляпу, если сборная РФ по футболу победит на Евро-2020
Михаил Боярский пообещал, что съест свою шляпу, если сборная России по футболу победит на европейском турнире / Скриншот

Советский и российский актер Михаил Боярский считает, что в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 (Евро-2020) сборная России по футболу вряд ли обыграет команду Бельгии.

Российской сборной не хватает мастерства и опыта, чтобы решать серьезные задачи, рассказал артист в интервью Спорт-экспресс.

Позже собеседник вспомнил, что в начале двухтысячных на чемпионате Европы триумфатором стала команда, в которую никто не верил, и пообещал в случае победы сборной РФ на турнире съесть свою шляпу.

"…Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того – я съем свою шляпу!" – заявил актер.

Напомним, Михаил Боярский уже на протяжении многих лет не появляется на публике без черной шляпы.

Справка. В 2021-м проходит Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не состоялся из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Евро-2020 стартовало 11 июня и будет длиться на протяжении месяца.

Первый матч сборная России сыграет с командой Бельгии (группа B). Игра пройдет 12 июня в российском Санкт-Петербурге на Стадионе Газпром Арена. Начало матча запланировано в 22:00.

Евро-2020 Михаил Боярский сборная России
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