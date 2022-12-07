Между нами 34 года разницы: Лолита приоткрыла тайну личной жизни

Певица также призналась, что собирается любить своего мужчину в Новогоднюю ночь вместо поедания оливье.

Лолита / скриншот, соцсети

Российская певица украинского происхождения Лолита, которая поддерживает войну России в Украине, поделилась подробностями своей личной жизни.

По словам скандальной одиозной певицы, в последнее время Лолита тесно сотрудничает с молодым исполнителем Коста Лакоста и поет вместе с ним песни о любви. Этот тандем породил немало слухов об отношениях певицы с мужчиной.

"Как многому меня научил Костя. Например, ставить черные сердечки новым словечкам. Но главное, он подучил меня принимать разные обстоятельства с улыбкой. Между нами разница в 34 года, но я не чувствую ее, потому что рядом на трубке в любое время бро, который скажет: "Сеструха, там надо кому-то навалять за тебя?" - поделилась звезда.

Она также намекнула, что у нее есть молодой человек, с которым она на Новый год собирается придаваться любовным утехам.

Напомним, ранее Лолита, которая не стесняется примерять пикантные наряды несмотря на свой возраст, поразила поклонников очередной выходкой.

В сети появилось фото, на котором певицу запечатлели во время выступления.

Позу для пения она выбрала довольно необычную, отметили пользователи сети.

"Человек паук", "Гадит", "Позорище", "Ну зачем так одеваться?! Неужели зеркала нет", "Меня не Лолита удивляет... Задумайтесь - она же перед залом выступает... и люди ЭТО смотрят... еще и биллеты покупают. И, думаю, совсем недешевые", "Вот, дура старая, ничего святого, ни стыда, ни совести", - писали в комментариях под снимком.

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