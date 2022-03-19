Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

Распорядитель культурного наследия Эрнеста Хемингуэя Майкл Катакис разорвал контракты с российскими изданиями / starylev.com.ua

Пока США формирует свой пакет санкций против России, как страны агрессора, и выступает с дипломатическими речами, американский писатель, исследователь и распорядитель культурного наследия Эрнеста Хемингуэя Майкл Катакис решил внести собственный вклад в поддержку Украины.

В письме к издательству Видавництво Старого Лева он заявил, что прекращает сотрудничество с российскими издателями.

"Пока что Hemingway Trust разорвал любые дальнейшие договоренности с нашим российским издателем и прекратил переговоры о новом контракте с сербским издателем из-за поддержки Сербией России. Я убедил издательство Simon&Schuster не продавать книги в Россию и не вести с ними никаких дел. Я и дальше буду прекращать отношения с любой страной, которая сейчас поддерживает Россию по какой-либо причине. Я пытаюсь внести свой вклад здесь. Это не очень много, я знаю, но, тем не менее, это искреннее заявление, что я безоговорочно поддерживаю народ Украины не только словами, но словами и действиями", - пишет Катакис.

Также писатель извинился перед украинским народом от лица США, и подчеркнул, что Украина сейчас - образец мужества для Америки и мира.

"Я также должен извиниться за то, что моя страна не оказывает вам помощи, такой как "закрытое небо" и дополнительное вооружение. Досадно, что мы не сдержали своего слова по Будапештским соглашениям. Мне стыдно. ... Пожалуйста, скажите всем, кому можете, что здесь, в Америке, я говорил и продолжаю говорить людям, что будущее не в Америке. Оно живет сейчас в Украине. Украина напоминает моей эгоистичной стране, как выглядят мужество, неповиновение и порядочность. Мы давно не видели этого в США", - подчеркнул писатель.

Читайте такжеУ украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и Арестовича

Ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Другие новости: