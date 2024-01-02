Мэрайя Кэрри в дизайнерском платье залезла в воду на зимней улице

Мэрайя Кэри показала, как интересно можно провести новогоднюю ночь.

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Мэрайя Кэри и ее новогодняя традиция / Коллаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

Американская певица, автор песен и продюсер Мэрайя Кэрри удивила неоднозначным поступком на Новый год.

Как пишет Page Six, 54-летняя певица продолжила свою ежегодную традицию купаться в гидромассажной ванне в дизайнерском платье на "закрытии" 2023 года в Аспене.

Позже она поделилась видео этого особенного момента в Instagram, показав себя в сверкающем красном образе.

видео дня

На видео - купание звезды в ванной:

"Желаю нам всем здоровья, мира и счастливого Нового года!", - подписала Кэри видео, в котором она одета в красное платье с длинными рукавами, глубоким вырезом, высоким разрезом и высоко поднятыми волосами.

Кэри даже не сняла ожерелье с бриллиантами, когда осторожно вошла в гидромассажную ванну, а вокруг нее падал снег.

Напомним, ранее дети Мэрайи Кэри - Мароккан Скотт и Монро Кэннон подрались на подиуме. Соответствующим видео мировая звезда и обладательница уникального голоса, которая недавно едва ли могла выйти на сцену, поделилась на страницах в Instagram.

Отметим, ранее певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto. Во время песни рэпперши, Мерайя Кэрри вышла на сцену, чтобы исполнить песню. Она практически не могла двигаться и едва ли могла ходить.

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