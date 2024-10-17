"Меня защищают": предательница Таисия Повалий цинично призвала помогать оккупантам

Запроданка Повалий назвала РФ своей Родиной.

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Таисия Повалий сделала скандальное заявление / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly

Предательница Украины Таисия Повалий, которая не только живет и работает в стране-оккупанте РФ, но и поддерживает страшное террористическое вторжение в Украину, призвала всячески поддерживать оккупантов, которые убивают ни в чем не винных украинцев.

В комментарии для российских пропагандистов Повалий отметила, что ее сердце вместе с оккупантами на фронте.

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"Надо жить, радоваться жизни. И своей радостью помогать ребятам, которые на фронте. Мы должны их поддерживать всячески. Кто не может материально — морально. Я, естественно, душой и сердцем с ребятами, которые меня защищают, которые защищают Родину", — сказала предательница.

Также она выдала, что ее украинские родственники "одурманены", но верит, что в скором времени воссоединится с ними.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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