"Меня совесть не мучает": Тарас Тополя высказался о разводе

Украинский певец Тарас Тополя прокомментировал расставание с супругой Еленой Тополей после 12 лет брака. Свое заявление он обнародовал в проекте "Глаза в глаза".

Как известно, в начале декабря прошлого года пара объявила о разводе. Артист отметил, что, хотя именно он подал заявление в суд, решение о расставании было обоюдным. По его словам, значительное влияние на их отношения оказала война.

"Война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы же не в вакууме живем. Все происходит, движемся дальше", – сказал артист.

Отвечать на вопрос о чувствах к бывшей супруге певец не стал. В то же время он заверил, что остается активно вовлечённым в жизнь их троих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочери Марии.

"Я живу своей жизнью, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детьми. Меня не мучает совесть по поводу того, как у нас произошел развод и как я выполняю свои обязанности отца", - отметил Тополя.

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

