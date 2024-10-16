Мать путинистки Марии Шукшиной, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, продолжает серьезно болеть.
По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, состояние женщины ухудшилось — она жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта. Вдобавок в сентябре 86-летняя народная артистка ударилась головой, когда упала у себя дома, потеряв сознание.
После падения, мать путинистки обратилась к врачам и пожаловалась на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе.
В прошлом году женщина перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора. Сейчас практически не может ходить из-за сильной боли в коленях и нуждается в уходе и посторонней помощи.
К слову, сама артистка обманула свою мать и лишила ее наследства.
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Напомним, ранее Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.
Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.
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