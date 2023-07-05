"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

Несколько месяцев назад Сергей Притула говорил с любителем "русского мира" Андреем Молочным.

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Сергей Притула высказался про Андрея Молочного / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, imdb.com

Украинский комик и общественный деятель Сергей Притула большую популярность у украинской аудитории заработал благодаря юмористическому скетч-шоу Файна Юкрайна. Его партнером по проекту был другой украинский комик - Андрей Молочный.

Последний переехал из Украины в рф в 2014 году. Войну Молочный игнорирует, зато прилежно повторяет пропагандистские нарративы страны-оккупанта про "братские народы" и "фашистов на улицах Киева".

В своем интервью для УП Сергей Притула рассказал, как сложились его отношения с бывшим коллегой-перебежчиком, и поддерживают ли они связь сейчас.

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Комик рассказал, что близкое общение между ним и Молочным складывалось на почве общего проекта, и закончилось, когда Файна Юкрайна закрылась. "Работалось вместе удивительно хорошо потому, что человек явно обладал талантом и хорошим чувством юмора, и отличался большой работоспособностью. Но за пределами съемочной площадки это была несколько другая история. Поэтому в принципе пути разошлись в 2010-м летом, когда мы закончили съемки Файны Юкрайны", - рассказывает Притула и отмечает, что позже предпринимал попытки восстановить творческий дуэт с Андреем, но у них не сложилось. Выяснилось, что Молочный за его спиной проводил "юридические инсинуации", которые лишили комика прав на шоу.

"Затем начались разные истории, когда Андрей начал писать ахинею о "фашистах на улицах Киева". С этого можно было бы конечно поржать, если бы не одно маленькое "но" - это человек, имеющий определенную публичную узнаваемость и даже поклонников. И вот эта риторика в столь трудные для государства времена – это было, конечно, ужасно", - говорит Сергей.

Впрочем, не стал он скрывать, что общался с Молочным во время войны. "Мы не общались лет 11-12, но пару месяцев назад была у нас такая очень короткая переписка, и я узнал, что у Андрея и его семьи были определенные проблемы, потому что я написал стишок, когда он всю эту ахинею начал писать, что Маричка и Антон развелись.

"Человек до сих пор не понимает, что проблемы в его жизни не потому, что я какие-то стихи писал, а потому, что в таком возрасте уже давно стоило бы понять, где светлое, а где темное, и кто агрессор".

Жить в Украине и не иметь проукраинской позиции – в голове не укладывается", - рассуждает Притула.

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