Мама узнала из СМИ: раскрыта причина смерти 52-летнего Василия Уткина

Спортивного комментатора реанимировали дважды, но организм отказался сопротивляться.

https://stars.glavred.info/mama-uznala-iz-smi-raskryta-prichina-smerti-52-letnego-vasiliya-utkina-10551494.html Ссылка скопирована

Умер Василий Уткин - причина смерти Василия Уткина / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/realradioutkin

52-летний российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий, шоумен и актер Василий Уткин днем 19 марта почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Медикам он пожаловался на сухость во рту и одышку. Как сообщают росСМИ, на месте ему был поставлен диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, и оказана первая помощь, которая, впрочем, эффекта не возымела.

Тогда комментатор был доставлен в кардиологическое отделение больницы им. Пирогова. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, медики оценивали состояние Уткина, как тяжелое.

В 17:05 по московскому времени у шоумена остановилось сердце. Врачи реанимировали и стабилизировали состояние пациента, однако через полчаса остановка повторилась. Журналиста вновь попытались реанимировать, однако безрезультатно. В 18:01 медики констатировали смерть Василия Уткина.

видео дня

Предварительная причина смерти Василия Уткина - тромбоэмболия легочной артерии, усугубленная гипертонической болезнью и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Также повлиял тот фактор, что комментатор страдал крайней степенью ожирения. Как сообщает пресса, перед смертью он весил до 240 килограмм.

Мама Уткина, 79-летняя Наталья Игоревна, узнала про смерть сына из СМИ - из больницы ей не позвонили, чтобы сообщить трагическую новость.

Что такое тромбоэмболия легочной артерии? Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) - закупорка легочной артерии тромбами (сгустками крови). Смертность у мужчин от этой паталогии на 20-30% выше, чем у женщин. В зависимости от типа (массивная, субмассивная, немассивная) может протекать бесимптомно (что через несколько дней может привести к инфаркту легкого), или же ввызывать у человека стремительное снижение артериального давления, одышка, тахикардия, гипоксия, обморок. Лечится медикаментозно и хирургическим путем.

Ранее умер популярный украинский актер Виктор Раду - артист театра и кино скончался в возрасте 67 лет. Искусству он посвятил 40 лет своей жизни. Кроме активной театральной работы он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред