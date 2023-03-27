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Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"

27 марта 2023, 13:42
Галкин категорически отказывается сочувствовать пожилому юмористу, который не раз публично высказывался одобрительно относительно войны в Украине.
Максим Галкин, Евгений Петросян
Максим Галкин высмеял Евгения Петросяна на концерте в США / instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/petrosyanevgeny

Российский комик и шоумен Максим Галкин сделал высмеивание пропутинских артистов неотъемлемым элементом своих выступлений. Сейчас шоумен находится на гастролях по США, и уже успел едко высказаться и про Киркорова, и про "старую гвардию" в составе Долиной, Лепса, Бабкиной и Газманова, и даже подтрунить над пропагандисткой Скабеевой.

На сей раз досталось пожилому юмористу-путинисту Евгению Петросяну. Его выступление на "Голубом огоньке" вызвало дискомфорт даже у лояльно настроенных к нему обывателей. Юмор Петросяна потерял свежесть еще полвека назад, однако его все еще пиарят за заслуги перед страной-оккупантом.

А Галкин молчать на сей счет не стал. Комик считает крайне смешным заявление, дескать Петросян просто за пенсию боится, поэтому и поддерживает военную политику страны-агрессора публично. Да и юмористические опусы пожилого артистка на "огоньке" он считает скорее наказанием для зрителя, нежели развлечением.

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"Мне кажется, если бы Данте Алигьери в наши времена писал "Божественную комедию" и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы еще прибавил "Голубой огонек" с Петросяном, честное слово. Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться под власть, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь... Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!" - рассказал Галкин.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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