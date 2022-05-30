Макс Барских презентовал новую патриотическую песню: фанаты в восторге

Макс Барских написал новую песню в поддержку Украины. Фото Instagram

Популярный украинский певец Макс Барских презентовал новую композицию. Песня под названием "Чекай мене" о войне в Украине довела до слез слушателей. Публика назвала музыканта патриотом и восхитилась его мужеством.

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня!" – написал Макс Барских.

Фоловеры Барских расхвалили новую песню и самого исполнителя.

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В частности, в песне есть такие слова:

День мине пощастить

Кожен час і кожна мить

Неначе остання

Хвилює мовчання

Будь зі мною до кінця

Я збережу своє життя

Щоб побачитись знову

І обійняти любов’ю

Напомним, Макс Барских еще в начале полномасштабного военного вторжения рф в Украину отозвал все права на исполнение своей музыки и песен в стране-агрессоре. Сейчас творчество артиста вновь появилось на площадках россии. Барских подчеркнул, что музыку опубликовали без его согласия. Иными словами - просто украли.

Сейчас творческая команда певца занимается урегулированием этого вопроса. А сам Барских решил записать обращение, в котором подчеркнул, что деньги страны, которая разрушает его родную Украину, ему не нужны.