Любовь или провокация: Мадонна отреагировала на слухи про разрыв дерзким фото

Вкратце:
- В начале ноября инсайдеры рассказали, что Мадонна бросила молодого избранника после четырех месяцев отношений
- Мэдж опубликовала красочное опровержение
В июле 2024 года Мадонна закрутила роман с 28-летним футболистом Акимом Моррисом, а уже в начале ноября в прессе появились слухи о том, что пара разбежалась. Поп-дива якобы рассталась с молодым любовником после того, как тот начал поглядывать на своих ровесниц.
Об этом инсайдеры рассказали западным СМИ. Однако похоже, что близкое окружение Мэдж больше хочет ее разрыва с Акимом, чем сама звезда.
Вопреки слухам она в своем блоге в Instagram опубликовала фото с Моррисом. Вместе они посетили дружескую встречу, на которой Мадонна беззаботно восседала на коленках бойфренда.
Такое же фото на своей странице опубликовал и сам Аким. Слухи про расставание пара не комментировала ни тогда, когда они появились впервые, ни сейчас, когда между влюбленными установилась абсолютная идиллия.
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Кто такая Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
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