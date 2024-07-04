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"Люблю больше, чем мужа": Повалий рассказала, как флиртует с другими

Алена Кюпели
4 июля 2024, 13:19
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Повалий сообщила, что в ее жизни есть вещи, которые она ценит больше "горячо любимого супруга".
Таисия Повалий
Таисия Повалий призналась в своем секрете/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Предательница Украины певица Таисия Повалий, которая уехала жить в страну-террориста РФ и поддерживает кремлевскую власть, рассказала о том, что она больше любит, чем своего мужа-предателя Игоря Лихуту.

Как пишут пропагандистские СМИ, Повалий сообщила, что в ее жизни есть вещи, которые она ценит больше "горячо любимого супруга".

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"Мы мудрые люди. Даже если кто-то где-то флиртует, мы поревновали и перестали. Но есть больше, чем семья. Это творчество. Я больше люблю творчество, чем своего супруга, и он об этом знает. Он готов с этим жить. Если я готовлюсь к концерту, то никого дома нет, все ходят на цыпочках", - рассказывает предательница.

По словам Повалий, когда она познакомилась с Лихутой, он ей предложил выступать на пароме.

"Он работал за границей музыкантом в ночных клубах. Приехал в отпуск и увидел меня по телевизору. Пришел, познакомился со мной. Он вел себя ужасно, нахально. Потом у меня дома раздался звонок. Он говорит, мол, мы собираем группу на паром, нам нужна певица. Я ответила, что не пою на паромах, мое место на большой сцене, поэтому это без меня. Потом он мне предложил съемку в одной программе. Ой, столько комплиментов в жизни я еще не слышала! Прям все уши мне прожужжал, а я растаяла, сдалась! И чай, и кофе, и домой меня на машине отвезли… Ну просто я звезда-звезда! Я приехала домой очень счастливая", — говорит предательница.

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Отметим, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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