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Лобода рассказала о своем мужчине и проблемах со здоровьем

6 сентября 2022, 12:03

Светлана Лобода раскрыла некоторые подробности личной жизни.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Скриншот

Украинская певица Светлана Лобода, которая в жестокой и кровопролитной войне с Россией, выбрала Украина, сказала пару слов о своей личной жизни.

В своем интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube, певица поделилась, что за неделю до войны она была в Киеве и заболела ковидом. Она поделилась, что ковид сильно повлиял на ее нервную систему, а также на сон, с которым у нее и так были проблемы в последнее время. У нее начались сильные панические атаки, она постоянно меряла сатурацию, ведь ей казалось, что она умирает.

Лобода говорит, что числа 19 февраля ей удалось прийти в себя и она полетела в Москву к детям.

"Я только более-менее к 19 числу прихожу в себя и тут я понимаю, что мне снова нужно лететь в Киев, потому что мне нужно дорепетировать. И мой мужчина говорит, что этого сейчас делать не нужно. Видимо у него были какие-то опасения, он что-то понимал. Хотя он всегда ограждает меня от стрессов и политических историй. И я признаться честно, всегда была очень далека от истории политики, была сконцентрирована на себе, своей карьере, что было моим большим упущением", - говорит Лобода.

Напомним,

Светлана Лобода
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