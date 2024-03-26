Лицо Независимости: мэр Львова сообщил о смерти Игоря Юхновского

Мэр Львова Андрей Садовый поделился печальной новостью.
На своей странице в Telegram чиновник написал о том, что скончался бывший вице-премьер, ученый физик и член академии наук - Игорь Юхновский.
"Печальная новость. Отошел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почётный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим впоследствии", - написал он.
Кто такой Игорь Юхновский
Игорь Юхновский - советский и украинский политический и общественный деятель, ученый-физик, физик-теоретик, член президиума Национальной Академии наук Украины, академик Академии наук УССР (1982), Герой Украины (2005). По информации Википедии, в 1992-1993 годах первый вице-премьер в правительстве Кучмы.
Юхновский являлся автором порядка 500 научных работ, из них — 7 монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом. Как организатор Львовской региональной организации "Мемориал" сделал многое для реабилитации жертв сталинских и брежневских репрессий, для открытия и приданию огласке преступлений НКВД.
Напомним, ранее отец легендарного Кузьмы Скрябина впервые рассказал, как боролась с тяжелой болезнью его жена.
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