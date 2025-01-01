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Леся Никитюк показала эксклюзивное фото с бойфрендом - детали

Элина Чигис
1 января 2025, 22:47
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Леся Никитюк не скрывает свои чувства к бойфренду.
Леся Никитюк
Леся Никитюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк показалась с бойфрендом
  • Ведущая показалась на отдыхе в Карпатах

Украинская известная ведущая Леся Никитюк показала новое фото со своим бойфрендом – военнослужащим – Дмитрием Бабчуком.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала селфи с Бабчуком.

видео дня

Фото сделано в салоне автомобиля.

"С Новым годом змеи", – написала звезда.

Отметим, Никитюк отправилась отдыхать вместе с возлюбленным в заснеженные Карпаты.

Леся Никитюк в Карпатах
Леся Никитюк в Карпатах / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк
Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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