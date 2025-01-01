Леся Никитюк показала эксклюзивное фото с бойфрендом - детали

Вы узнаете:
- Леся Никитюк показалась с бойфрендом
- Ведущая показалась на отдыхе в Карпатах
Украинская известная ведущая Леся Никитюк показала новое фото со своим бойфрендом – военнослужащим – Дмитрием Бабчуком.
На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала селфи с Бабчуком.
Фото сделано в салоне автомобиля.
"С Новым годом змеи", – написала звезда.
Отметим, Никитюк отправилась отдыхать вместе с возлюбленным в заснеженные Карпаты.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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