Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару

Вайкуле опровергла слухи о том, что "Хуторянка" отказывается с ней общаться.

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Лайма Вайкуле рассказала правду про отношения с Софией Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле и украинская певица София Ротару входят в плеяду звезд первой величины, которые когда-то освещали небосвод шоу-бизнеса. История их отношений длится не один десяток лет, о чем Вайкуле рассказала в недавнем интервью.

Отвечая на вопросы зрителей, она опровергла слух о том, что Ротару якобы игнорирует ее и отказывает в контакте. Вайкуле рассказала, что имеет с певицей достаточно близкие отношения, просто София Михайловна - не тот человек, который сутками висит на телефоне с друзьями. Она сконцентрирована на семье.

"Софа - она такая... Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей, и она в ней живет. И ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу... У нас достаточно близкие отношения - я много чего знаю о ней и она обо мне", - отмечает Лайма.

При этом за время войны приятельницы общались лишь раз - в самом начале. Вайкуле отмечает, что Ротару тогда была "в ужасном состоянии".

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Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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