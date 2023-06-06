УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару

Анна Подгорная
6 июня 2023, 22:08 обновлено 6 июня, 22:09
102
Вайкуле опровергла слухи о том, что "Хуторянка" отказывается с ней общаться.
София Ротару, Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле рассказала правду про отношения с Софией Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле и украинская певица София Ротару входят в плеяду звезд первой величины, которые когда-то освещали небосвод шоу-бизнеса. История их отношений длится не один десяток лет, о чем Вайкуле рассказала в недавнем интервью.

Отвечая на вопросы зрителей, она опровергла слух о том, что Ротару якобы игнорирует ее и отказывает в контакте. Вайкуле рассказала, что имеет с певицей достаточно близкие отношения, просто София Михайловна - не тот человек, который сутками висит на телефоне с друзьями. Она сконцентрирована на семье.

"Софа - она такая... Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей, и она в ней живет. И ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу... У нас достаточно близкие отношения - я много чего знаю о ней и она обо мне", - отмечает Лайма.

При этом за время войны приятельницы общались лишь раз - в самом начале. Вайкуле отмечает, что Ротару тогда была "в ужасном состоянии".

Смотрите видео ТСН - "София Ротару глазами своей семьи: что о певице рассказывают сестра, невестка и внук":

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

Другие новости про Софию Ротару:

Лайма Вайкуле София Ротару новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет": утром будет пик разлива воды – Укргидроэнерго

"За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет": утром будет пик разлива воды – Укргидроэнерго

22:03 Украина
Оклеветать Украину не удастся: в США есть доказательства причастности РФ к подрыву ГЭС - NBC

Оклеветать Украину не удастся: в США есть доказательства причастности РФ к подрыву ГЭС - NBC

21:59 Мир
"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал Ставку

"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал Ставку

21:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:04

Почему 8 июня нельзя напоминать должникам о долгах: приметы и что нельзя делать

22:57

Сидят на крышах: на левобережье Херсонщины украинцы остались один на один с катастрофойВидео

22:08

Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией РотаруВидео

22:03

"За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет": утром будет пик разлива воды – УкргидроэнергоВидео

21:59

Оклеветать Украину не удастся: в США есть доказательства причастности РФ к подрыву ГЭС - NBCВидео

"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС
21:48

Кто подорвал Каховскую ГЭС: названы исполнители и именаВидео

21:16

"Пусть искупает грехи": Оля Цибульская "припечатала" Светлану ЛободуВидео

21:14

Зачем бросать булавку в кипяток: что означает примета из седой древности

21:11

"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал СтавкуВидео

Реклама
20:31

Подрыв Каховской ГЭС: РФ ошеломила своим циничным шагом в ООНВидео

20:17

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливнейВидео

20:15

Умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

19:41

"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭСВидео

19:38

Почему у индийских женщин самые роскошные волосы в мире: секрет красоты

19:30

В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭСВидео

19:20

Последний аргумент безумца: зачем Путину подрыв Каховской ГЭСмнение

18:59

Жданов назвал катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

18:45

"Страшно представить остальных": в РФ выбрали "Миссис Россия-2023"

18:32

"Армия РФ себе сделала хуже": в Минобороны назвали причину теракта на Каховской ГЭСВидео

18:30

"ВСУ могут форсировать Днепр": армия РФ сама уничтожила свои позиции на юге – ЖдановВидео

Реклама
18:29

Все горит и взрывается: ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на левом берегу ХерсонщиныВидео

18:15

Женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привелоВидео

17:48

Больше не маленький медвежонок: как сейчас выглядит приемный сын Кидман и Круза

17:43

"Они к подрыву не готовились": Жданов рассказал, зачем Россия взорвала Каховскую ГЭСВидео

17:33

"Все животные погибли": вода полностью уничтожила зоопарк в Новой КаховкеВидео

17:23

"Так не доставайся же ты никому!": команду взорвать Каховскую ГЭС дал Путин - ЖдановВидео

16:48

Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

16:42

В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды: в МАГАТЭ оценили угрозуВидео

16:18

Человек с усами рассказывает чушь: Данилов распек Пескова за ложь о подрыве ГЭСВидео

16:11

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭСВидео

16:08

Онкобольная звезда "Зачарованных" испугала грустными кадрами из больницы

16:02

Лучшее удобрение для комнатных цветов: неожиданное средство удивит результатомВидео

15:51

Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за странного поступка после подрыва Каховской ГЭСВидео

15:47

Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам

15:41

На белорусских полигонах будут размещаться воинские части РФ - Наев

15:28

Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановитЭксклюзив

15:22

"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭСВидео

15:18

Головоломка, которая введет в ступор: надо найти странного мопса за 12 секунд

14:58

Стальные нервы: какие три знака зодиака справляются со стрессом лучше другихВидео

14:54

Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды до 17,5 мВидео

Реклама
14:39

Лук в котлеты резать или тереть: главный секрет идеальной текстурыВидео

14:09

Песков выдал в эфир пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭСВидео

13:32

После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тоннВидео

13:29

Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случайВидео

13:29

Есть доказательства дистанционного подрыва россиянами Каховской ГЭС – спикер ГУРВидео

13:07

Подрыв Каховской ГЭС: Океан Эльзы объявили сбор для помощи Херсонской ГСЧСВидео

12:53

Подрыв русскими Каховской ГЭС не навредит наступлению ВСУ - генерал НаевВидео

12:38

Королевская семья снова публично оскорбила Гарри и Меган

12:34

Россияне бьют по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация: есть раненыеВидео

12:21

"Мужчина который меня утешал": Наталка Денисенко сообщила про горе в семье

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять