Лайма Вайкуле после слухов о возвращении рака, показалась на публике

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

Латышская певица Лайма Вайкуле после слухов о том, что вернулась ее смертельная болезнь, появилась на публике.

Певица пока никак не говорит о своей болезни, однако якобы призывала своих поклонников молиться о ее здоровье. Говорят также, что о полном выздоровлении речь не идет.

Между тем, певица появилась на публике и показала, как выглядит.

Поговаривают также, что Вайкуле носит очень короткую стрижку, чтобы скрыть следы от выпадения волос.

Напомним, недавно артистка выступила на шоу в честь Раймонда Паулса. После шоу она пообщалась с журналистами и рассказала, что сильно переживает из-за коронавируса, набирающего силу в Европе.

"Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время", - заявила певица.

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